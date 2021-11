Joanna Brodzik wydała książkę. Kulinarna gawęda z ludźmi, historiami i emocjami w tle

Jakie okoliczności sprawiły, że zainteresowała się pani kuchnią?

Pochodzę z małego miasteczka pod Zieloną Górą. Wychowywała mnie głównie babcia, bo mama pracowała, i to właśnie babcia obdarowała mnie wieloma pięknymi rzeczami, wśród których była umiejętność zamieniania produktów w energię, którą karmi się innych ludzi. Babcia bardzo dużo czasu przebywała w kuchni, nie tylko gotując, ale też prowadząc w niej liczne rozmowy. I właśnie ta babcina kuchnia - ze smakami, zapachami i rozmowami - jest dla mnie wzorem.

Kulinaria to zmysły, sensualność. Z jakimi zapachami kojarzy się pani dzieciństwo?

Takie wspomnienie przywołuję zaraz na początku książki „Umami. Opowieści i przepisy”. Chcąc zlokalizować na osi czasu pierwszy moment, kiedy smak stał się dla mnie zmysłem wyjątkowo bliskim, drogą dedukcji doszłam do tego, iż była to zima 1976 roku, a ja miałam trzy lata - jadłam chrupiącą bułkę z masłem i szynką popijając do tego kakao.