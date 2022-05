Józefów. Gmina wyda ponad trzy miliony złotych na inwestycje Bogdan Nowak

Powstaną cztery nowe chodniki przy drogach powiatowych gminy Józefów. Będą one wybudowane w Brzezinach, Górecku Starym, Długom Kącie i Hamerni. Pójdą na to ponad 2 mln zł. Ponadto na ostatniej sesji miejscowej Rady Miejskiej (obrady odbyły się 12 maja) zdecydowano o budowie pięciu kolejnych placów zabaw. A to nie wszystko.