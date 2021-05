Jubileuszowe obchody 30. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie

Z okazji 30-lecia utworzenia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej został wydany specjalny album poświęcony genezie formacji.

– Na kartach tego albumu chcieliśmy przedstawić drogę, jaką przebył Nadbużański Oddział Straży Granicznej, to jak rozwinął się na przestrzeni trzech dekad, co udało nam się osiągnąć i jak dziś wygląda nasza praca. Za ilustrację posłużyły wyjątkowe zdjęcia, dokumentujące służbę funkcjonariuszy oraz wyjątkowe okoliczności nadbużańskiej przyrody, z którymi przyszło im na co dzień obcować – podkreśla por. Dariusz Sienicki rzecznik prasowy Komendanta NOSG.