Julia Hartwig: przestrzenie literatury. W Muzeum Czechowicza można obejrzeć wystawę poświęconą poetce z Lublina

„Julia Hartwig: przestrzenie literatury” to okazja do zapoznania się nie tylko z twórczością poetki, ale także z jej biografią. – Naszą intencją było, żeby tytuł był wieloznaczny – podkreśla dyrektor Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza Aleksander Wójtowicz. – On odsłania nie tylko miejsca, w których przyszło Julii Hartwig na krócej czy dłużej zapuszczać korzenie, ale chcemy też pokazać inne przestrzenie literatury. Biografia poetki przypadła na czas, kiedy zupełnie zmieniła się technologia zapisywania tekstów. Wszystko zaczynało się od figury, którą mamy w głowach: pisarza samotnie tworzącego nad kartką, z piórem i lampą – i te przedmioty Julii Hartwig zobaczymy. Ale to byłoby zbyt ładne, gdyby nie wpuścić do tego elementu nowoczesności – zaznacza Wójtowicz. Zobaczymy więc, jak wyglądały notatki młodej poetki, ale także maszynopisy z odręcznymi notatkami. Będzie to podróż od tradycyjnej, odręcznej metody zapisu aż po dyskietkę.