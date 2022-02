Juniorzy AZS UMCS w najlepszej ósemce w kraju

Zawodnicy AZS UMCS Lublin byli gospodarzem turnieju 1/8. Do „Koziego Grodu” walczyć o prawo gry następnej fazie zmagań przyjechały: Gwardia II Opole, Port Service Wybrzeże I Gdańsk i SMS Zagłębie Lublin. Drużyn było cztery, a miejsc w 1/4 tylko dwa.

Pierwszego dnia rywalizacji prowadzeni przez trenerów Łukasza Achruka, Jakuba Brodziaka i Henryka Arciucha zawodnicy z Lublina mierzyli się z Zagłębiem. Inauguracja okazała się bardzo udana, bo miejscowi bez większych kłopotów pokonali rywali 32:19. We znaki szczególnie mocno dała się przeciwnikom dwójka Andrzej Widomski-Antoni Maciąg, która razem zdobyła aż 17 goli dla swojego zespołu. W innym spotkaniu rozgrywanym tego samego dnia Gwardia pokonała Wybrzeże 28:24.

Zdecydowanie cięższą potyczkę zielono-biali stoczyli nazajutrz, kiedy to w hali Globus podejmowali ekipę z Gdańska. Jeszcze na dwie minuty przed ostatnią syreną w komfortowej sytuacji byli goście, którzy prowadzili 31:28. To jednak nie odebrało animuszu gospodarzom, którzy niesieni głośnym dopingiem z trybun zdołali doprowadzić do wyrównania. Bramkę na wagę remisu zdobył Damian Skoczylas. Czekały nas rzuty karne. Ich zwycięzca zgarnął dwa oczka, przegrany jedno. Minimalnie lepiej wykonywali je goście, ale lublinianie i tak mogli być z siebie zadowoleni. Po dwóch dniach rywalizacji zajmowali 2. miejsce w tabeli. Pierwsza z kompletem wygranych była Gwardia.