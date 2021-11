Już jutro odbędzie się uroczysty finał pierwszej odsłony Młodzieżowej Akademii Filmowej

Wydarzenie będzie finałem pierwszej odsłony Młodzieżowej Akademii Filmowej Młodzi dla Historii. Uczniowie szkół z naszego regionu mieli okazję uczestniczyć w premierowej edycji inicjatywy. – W połowie sierpnia nawiązaliśmy współpracę z lubelskimi szkołami i jednocześnie szukaliśmy tematów. Miały dotyczyć lokalnych dróg do historii – tłumaczy Arkadiusz Gołębiewski, dyrektor Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci, z którego wywodzi się młodzieżowa wersja akcji. – Naszym celem było zachęcenie młodych ludzi do szukania swoich korzeni, do rozmawiania w rodzinach o tym, kto kim był. Chcieliśmy wzbudzić w nich ciekawość tego, skąd jesteśmy, i uznaliśmy, że dobrym narzędziem będzie film – dodaje.

Spośród kilkunastu projektów do realizacji wybrano cztery:

– Film o ludobójstwie w czasie II wojny światowej w kolonii Zbędowice pod Puławami zrealizowany przez uczniów II Liceum im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach. O wydarzeniu opowiada m.in. babcia jednego z uczniów, której tata był świadkiem wydarzeń.

– Sylwetkę zmarłego w tym roku w czerwcu pułkownika Mariana Pawełczaka ps. „Morwa", żołnierza AK, Zaporczyka – etiudę stworzyła młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego, której budynek znajduje się na osiedlu, na którym mieszkał bohater.

– Opowieść o Januszu Krupskim, działaczu opozycyjnym z Lublina, twórcy nielegalnego w PRL pisma „Spotkania” nakręcona przez młodych ludzi z Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie, w którym uczył się Krupski.

– Filmu o por. Pawle Walczaku, który został zamordowany w Katyniu. Jego portret pokazali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czułczycach, której Paweł Walczak był dyrektorem przed II wojną światową.