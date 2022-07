Kadra już prawie skompletowana. Pszczółki powoli mogą myśleć o nowym sezonie

Bez wątpienia ważniejsza dla kibiców z Lublina jest ta pierwsza wiadomość, bo Mack była najlepszą zawodniczka zielono-białych w ubiegłych rozgrywkach. 27-letnia Amerykanka, która do Pszczółek dołączyła przed rokiem, w sezonie 2021/2022 doprowadziła lublinianki do wicemistrzostwa oraz ćwierćfinału EuroCup. Znalazła się w najlepszej piątce Energa Basket Ligi Kobiet po rundzie zasadniczej.

– Ściągając Mack w zeszłym roku wiedzieliśmy, że jest to zawodniczka, która może zdominować polską ligę. Sama to tylko potwierdziła w minionym sezonie. To był dla niej pierwszy sezon na parkietach europejskich, dlatego liczymy na postęp i jeszcze lepszą grę, bo ma w sobie duże rezerwy. Potencjał ma ogromny, ale wiele rzeczy musi się złożyć, żeby go wykorzystać – wyjaśnia Krzysztof Szewczyk, szkoleniowiec lubelskiego zespołu.

We wtorek klub ogłosił natomiast, że szeregi drużyny zasili 17-letnia Michella Nassisi. Polka rozgrywki 21/22 rozpoczęła w MLS-MOS Rzeszów U-19, a dokończyła w KKK MOSiR Krosno U-17. Jej średnia punktowa wynosiła 26 oczek.