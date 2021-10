Kajetan Kalinowski wygrał przez nokaut w pierwszej rundzie z Igorem Jakubowskim. Zobacz zdjęcia

Igor Jakubowski to między innymi olimpijczyk z Rio de Janeiro, wicemistrz Europy z 2015 r., mistrz Unii Europejskiej z 2014 r., triumfator turnieju im. Feliksa Stamma, a także trzykrotny mistrz Polski wśród seniorów.

Starcie Jakubowskiego z Kalinowskim było półfinałem turnieju wagi junior ciężkiej. Doświadczony przeciwnik lublinianina był w tym pojedynku zdecydowanym faworytem. Jakubowski pierwszy padł na deski, jednak zdołał się podnieść. Po chwili to on powalił pięściarza z Koziego Grodu. Przez dalszą część rundy oglądaliśmy bezpardonową wymianę, ale to podopieczny trenera Władysława Maciejewskiego okazał się twardszy. Kalinowski trafiał celniej i zdołał zadać tak precyzyjny cios "Cyganowi", że ten zaczął chwiać się na nogach i w końcu padł na matę. Wtedy do akcji wkroczył sędzia i przerwał pojedynek.

- Kajetan był bardzo dobrze przygotowany do tej walki. w pewnym momencie podpalił się jednak trochę za bardzo i doświadczony rywal skontrował go. Nie załamało to go jednak i zdołał ponownie ustrzelić Jakubowskiego, wygrywając przed czasem - mówi Władysław Maciejewski, szkoleniowiec Starej Szkoły Boksu Lublin, wychowawca całej plejady znakomitych pięściarzy i pięściarek