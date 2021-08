Kamiah Smalls zawodniczką Pszczółki Polski-Cukier AZS UMCS Lublin

23-letnia Amerykanka ma za sobą grę w lidze NCAA w barwach James Madison University. W kwietniu ubiegłego roku została wybrana w drafcie do Indiana Fever. W rozgrywkach WNBA zagrała łącznie w siedmiu spotkaniach, notując średnio 3,9 punktu oraz dwie asysty na mecz. Następnie przeniosła się do Europy, a konkretnie do ligi włoskiej, gdzie została jedną z liderek drużyny Empoli w sezonie 2020/21 (17,9 pkt, 5,2 zbiórki oraz 2,7 asysty).

Mmierząca 178 centymetrów wzrostu Smalls to dwunasta zawodniczka w kadrze lubelskiego klubu na nadchodzące rozgrywki. Koszykarka ze Stanów Zjednoczonych może występować nie tylko na pozycji nr "2", ale również jako rozgrywająca.