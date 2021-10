Kamil Kiereś po kolejnej porażce Górnika: Nie chcę opowiadać bajek. Musimy się z tym zmierzyć

Kamil Kiereś (trener Górnika Łęczna):

Nastroje w naszej ekipie po meczu są niezbyt dobre. Wiadomo, jaka jest nasza sytuacja w tabeli. Jesteśmy beniaminkiem, który ma kłopoty. Mamy tylko pięć punktów i przegrywamy ostatnie mecze z faworytami ekstraklasy, czyli Legią, Lechią i Pogonią. W tych meczach straciliśmy sporo bramek. Trzeba się z tym zmierzyć. Nie uciekniemy od tej trudnej sytuacji.

W pierwszej połowie meczu z Pogonią Szczecin graliśmy jak równy z równym. W wielu fragmentach ta gra była na tyle wszechstronna, że wyprowadzaliśmy kontry i graliśmy atakiem pozycyjnym. Wyprowadzaliśmy także grę z naszej połowy poprzez podania. Oczywiście Pogoń atakowała i miała swój plan na mecz. Wiedziała, w których sektorach chce z nami grać. Dużo akcji przeprowadzała naszą prawą stroną. Po stronie Kamila Grosickiego gospodarze starali się zbudować przewagę: trzy na dwa. Często dochodziło do takich sytuacji. Przy wyniku 0:0 Pogoń była kilka razy blisko otworzenia wyniku. Były momenty ofensywne, ale stuprocentowych sytuacji brakowało. Być może nawet w pierwszej połowie to my mieliśmy groźniejsze sytuacje. Mam na myśli takie kontry jak strzał Leandro, czy stałe fragmenty, dośrodkowania na Śpiączkę. Kilka takich sytuacji było.