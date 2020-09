Kamil Kiereś (trener Górnika Łęczna): Nie ma w nas żadnego hurraoptymizmu

- Wywalczyliśmy bardzo cenne trzy punkty w dosyć twardym meczu, z trudnym rywalem - przyznał szkoleniowiec. - Wiemy o tym, że Resovia jest niewygodnym zespołem i ma swój specyficzny styl, oparty na przede wszystkim na stałych fragmentach. Przygotowaliśmy się do spotkania skrupulatnie pod względem analizy, ale nie to było najważniejsze. Chodziło też o naszą świadomość, sposób naszego grania i funkcjonowania, gdy byliśmy przy piłce lub jej nie mieliśmy. Chodziło o to, żeby stwarzać sytuacje i zagrać kilka szybszych akcji, które mogły dać nam kluczowe bramki. I tak też się stało. W pierwszej fazie mecz toczył się za sprawą ataku pozycyjnego z naszej strony. Byliśmy cierpliwi, bo wiemy, że Resovia dobrze broni na swojej połowie. To defensywa, która nie straciła goli w pierwszym meczu ligowym, a także w sparingach i mało traciła na poziomie II ligi. Mimo to stworzyliśmy kilka okazji, po których było blisko. W szatni mówiliśmy sobie o wszechstronności i o tym, by liczyć nie tylko na atak pozycyjny, ale również wyprowadzanie kontr po stałych fragmentach gry w wykonaniu przeciwnika. I po kontrze w układzie Wojciechowski-Goliński-Cierpka, ten ostatni otworzył wynik. Resovia też odnajdywała się w takich fragmentach, gdy dłuższym podaniem transportowała piłkę na naszą połowę, kiedy nie udało nam się jej zebrać. Byliśmy trochę zepchnięci wokół własnego pola karnego, a rywale mieli kilka wrzutek i stałych fragmentów. Nie ma co ukrywać, że po to mamy bramkarza oraz obrońców, żeby blokować i zbijać te piłki. Nie można powiedzieć, że Resovia była bez sytuacji, jednak przetrwaliśmy to i zdobyliśmy bramkę na 1:0. W przerwie motywowaliśmy się, że nie bronimy wyniku, tylko budujemy pozycję wyjściową na 2:0. Sprostaliśmy temu zadaniu, zdecydowanie weszliśmy w drugą połowę i podwyższyliśmy prowadzenie. Wydaje mi się, że od drugiej bramki, pomimo tego, że Resovia napierała, kontrolowaliśmy przebieg spotkania i nawet byliśmy bliscy podwyższenia na 3:0. Mieliśmy też trochę szczęścia w sytuacji, gdy rywale trafili w poprzeczkę po naszym nieporozumieniu - dodał.