Kamil Kosiba nowym przyjmującym ekipy Polskiego Cukru MKS Avia Świdnik. Zobacz zdjęcia

– Bardzo się cieszę, że dołączyłem do Avii, a więc do klubu i miasta z dużymi siatkarskimi tradycjami. Liczę na to, że w przyszłym sezonie sprawimy wiele radości kibicom, którzy mam nadzieję w komplecie będą mogli nas dopingować na hali – mówi Kamil Kosiba, nowy przyjmujący świdniczan.

– Kamil należy do grona najlepszych zawodników swojego pokolenia. Z każdym sezonem czyni ogromne postępy. Można powiedzieć, że już dziś jest zawodnikiem kompletnym. Będzie on sporym wzmocnieniem naszego zespołu – podkreśla Witold Chwastyniak, szkoleniowiec Polskiego Cukru MKS Avia Świdnik.

– Będziemy młodą i ambitną drużyną. Mimo niskiej średniej wieku, większość zawodników jest już ograna w lidze. Wierzę, że stworzymy fajny kolektyw. Na pewno będziemy walczyć, a przez to wyniki przyjdą same. Myślę, że stworzymy fajną atmosferę na parkiecie, jak i poza nim, bo to w siatkówce jest szalenie istotne. Wciąż jestem młody i dalej się rozwijam. Trochę tego doświadczenia już nabrałem i chcę to wszystko przełożyć na mój nowy klub i pomóc mu w osiąganiu dobrych wyników. Po sezonie w Bydgoszczy osobiście potrzebuję kolejnego, w którym będę grał więcej i jeszcze bardziej uwierzę w siebie i swoje umiejętności – dodaje.

Kadra Polskiego Cukru MKS Avia liczy obecnie dwunastu siatkarzy. Oprócz wspomnianego Kamila Kosiby, do drużyny trenera Witolda Chwastyniaka dołączyło jeszcze czterech nowych graczy: przyjmujący Łukasz Kalinowski (Krispol Września), środkowy Przemysław Toma, grający wcześniej w Mickiewiczu Kluczbork oraz duet byłych zawodników LUK Politechniki Lublin - rozgrywający Kamil Durski i przyjmujący Szymon Seliga.