Kamil Rozmus nowym zawodnikiem Górnika Łęczna. Dwóch graczy może odejść z klubu

26-letni zawodnik gra na pozycji lewego obrońcy. W ciągu ostatnich trzech tygodniach trenował z łęczyńskim zespołem, po tym jak skończył mu się kontrakt w ŁKS Łódź, którego barw bronił przez ostatnie cztery lata. Wcześniej grał w juniorskich zespołach AMSPN Hetmana Zamość oraz Legii Warszawa, a także w Wiśle Płock i Wigrach Suwałki. Na swoim koncie ma trzy mecze w Ekstraklasie, siedem spotkań na jej zapleczu, 24 występy w II lidze oraz 32 rywalizacje na poziomie trzecioligowym. Co ciekawe, Rozmus jest drugim obok Przemysława Banaszaka piłkarzem Górnika, który pochodzi ze Szczebrzeszyna.

- Kamil był u nas testowany i właściwie już po sparingu z Motorem Lublin podjęliśmy decyzję, że chcemy tego zawodnika pozyskać, ponieważ pokazał się z bardzo fajnej strony i charakterem oraz ambitną postawą wywalczył sobie kontrakt - mówi Veljko Nikitović, dyrektor sportowy łęczyńskiego klubu. - Priorytetowe pozycje, na które szukaliśmy zawodników w tym okienku transferowym to bramkarz, lewy pomocnik, lewy obrońca oraz gracz o statusie młodzieżowca. Wszystkie te cele zrealizowaliśmy, aczkolwiek nadal staramy się ściągnąć kolejnego młodzieżowca na bok pomocy, żeby stworzyć konkurencję dla Michała Golińskiego. W kręgu naszych zainteresowań jest parę nazwisk, przede wszystkim z klubów ekstraklasowych. Mamy jednak świadomość, że póki co, te kluby chcą trzymać młodzieżowców u siebie, bo teraz w najwyższej klasie rozgrywkowej trwa przerwa na reprezentację i młodzi piłkarze mają być sprawdzani pod kątem przydatności do aktualnych zespołów. Staramy się rozmawiać z klubami, choć nie jest łatwo - dodaje.