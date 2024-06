Kąpieliska w woj. lubelskim czynne 7.06.2024. Lista

Kąpielisko to doskonałe miejsce, żeby popływać i poopalać się.

Sprawdź, które kąpieliska w województwie lubelskim 7.06.2024 są otwarte. W naszym kraju sezon pływacki na otwartych obiektach trwa od 1 czerwca do 30 września. Jednak terminy otwarcia i zamknięcia poszczególnych kąpielisk mogą się różnić. Publikujemy informacje dotyczące stanu wody i temperatury. Sprawdzisz także, jakie są godziny otwarcia.

Kąpielisko GOSIR

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 24°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Firlej, Choiny 1

Firlej

lubelskie

Firlej, Choiny 1 Firlej lubelskie Akwen: Jezioro Firlej

Długość lini brzegowej: 50m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Rotcze

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 20.08.2019 Temperatura powietrza: 25°C Temperatura wody: 26°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Grabniak, Grabniak 58

Grabniak

lubelskie

Grabniak, Grabniak 58 Grabniak lubelskie Akwen: Jezioro Rotcze

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, kosze na śmieci, toaleta, natryski, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska.

Kąpielisko: Janowice

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 23°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Janowice, Janowice

Janowice

lubelskie

Janowice, Janowice Janowice lubelskie Akwen: Rzeka Plewka

Długość lini brzegowej: 45m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Biały Rów

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 30.08.2023 Temperatura powietrza: 27°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 5 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Rejowiec,

Rejowiec

lubelskie

Rejowiec, Rejowiec lubelskie Akwen: Zbiornik Retencyjny "Biały Rów"

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Staw

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 9.07.2023 Temperatura powietrza: 25°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 5 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 16.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Staw, Staw

Staw

lubelskie

Staw, Staw Staw lubelskie Akwen: Zbiornik Retencyjny "Staw"

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Moczydło

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 25/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 21.08.2023 Temperatura powietrza: 29°C Temperatura wody: 28°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Nielisz, Nielisz

Nielisz

lubelskie

Nielisz, Nielisz Nielisz lubelskie Akwen: Zbiornik Nielisz

Długość lini brzegowej: 130m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Żółtańce

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 9.07.2023 Temperatura powietrza: 25°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 16.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Żółtańce, Żółtańce

Żółtańce

lubelskie

Żółtańce, Żółtańce Żółtańce lubelskie Akwen: Zbiornik Retencyjny Żółtańce

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Maczuły

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 21/06/2024 - 1/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 29.08.2023 Temperatura powietrza: 31°C Temperatura wody: 27°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 16.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Horodysko, Horodysko

Horodysko

lubelskie

Horodysko, Horodysko Horodysko lubelskie Akwen: Zbiornik Retencyjny "Maczuły"

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, wydzielone miejsca na grill/ognisko, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Astur

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 26/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 25°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 29.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Okuninka, Okuninka

Okuninka

lubelskie

Okuninka, Okuninka Okuninka lubelskie Akwen: Jezioro Białe

Długość lini brzegowej: 28m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Nr 1

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 2.09.2023 Temperatura powietrza: 29°C Temperatura wody: 23°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 29.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Okuninka, przy Ośrodku Wypoczynkowym

Okuninka

lubelskie

Okuninka, przy Ośrodku Wypoczynkowym Okuninka lubelskie Akwen: Jezioro Białe

Długość lini brzegowej: 70m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nr 2

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 30.08.2023 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 29.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Okuninka,

Okuninka

lubelskie

Okuninka, Okuninka lubelskie Akwen: Jezioro Białe

Długość lini brzegowej: 160m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, natryski, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska.

Kąpielisko: Pompka

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 24.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Bytyń, Turystyczna 5

Bytyń

lubelskie

Bytyń, Turystyczna 5 Bytyń lubelskie Akwen: Starorzecze Bugu

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 25°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 17.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Biłgoraj, Radzięcka

Biłgoraj

lubelskie

Biłgoraj, Radzięcka Biłgoraj lubelskie Akwen: Zalew Bojary

Długość lini brzegowej: 80m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 1/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 1.09.2023 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Łuków, Wypoczynkowa 5

Łuków

lubelskie

Łuków, Wypoczynkowa 5 Łuków lubelskie Akwen: Rzeka Krzna Południowa

Długość lini brzegowej: 80m

Dodatkowe informacje: wyróżnienia, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Dębowy Las

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2024 - 1/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 31.08.2023 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 16 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 16.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Wołkowiany, Wołkowiany

Wołkowiany

lubelskie

Wołkowiany, Wołkowiany Wołkowiany lubelskie Akwen: Zbiornik Retencyjny "Dębowy Las"

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Husynne

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 1/09/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 10.07.2023 Temperatura powietrza: 27°C Temperatura wody: 24°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Husynne, Husynne

Husynne

lubelskie

Husynne, Husynne Husynne lubelskie Akwen: Zbiornik Retencyjny Husynne

Długość lini brzegowej: 100m

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Zalew Biszcza - Żary

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 30.08.2023 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 24°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Biszcza, Biszcza

Biszcza

lubelskie

Biszcza, Biszcza Biszcza lubelskie Akwen: Zalew Biszcza-Żary

Długość lini brzegowej: 50m

Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko przy molo w Majdanie Sopockim Drugim

Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 29/06/2024 - 31/08/2024

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 30.08.2023 Temperatura powietrza: 22°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2023 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 9.08.2023

Godziny otwarcia: -

Adres:

Majdan Sopocki Drugi,

Majdan Sopocki Drugi

lubelskie

Majdan Sopocki Drugi, Majdan Sopocki Drugi lubelskie Akwen: Rzeka Sopot

Długość lini brzegowej: 50m

Dodatkowe informacje: błękitna flaga, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Czym są kąpieliska?

Kąpielisko to wydzielony fragment wód powierzchniowych, który przeznaczony jest do kąpieli w celach rekreacyjnych. W takich miejscach możesz bezpiecznie spędzać czas. Jeśli wybierasz się na kąpielisko w gorący dzień koniecznie zabierz ze sobą okrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, koc, ręcznik, a także krem z filtrem. Nie zapomnij również o wodzie lub innych napojach, by się nawadniać.

