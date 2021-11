Kariera Kingi Wołoszyn z powiatu kraśnickiego nabiera tempa. Młoda wokalistka zaprezentowała klip do utworu „Bez szans” PW

Kinga Wołoszyn dała się poznać szerszej publiczności podczas udziału w trzeciej edycji The Voice Kids, kiedy to oczarowała zarówno jurorów, jak i widzów wykonaniem utworu pt. „Sztorm” z repertuaru Cleo. Talent show był jednak tylko przystankiem w muzycznej karierze młodej wokalistki z Kraśnika. Kinga Wołoszyn zaprezentowała właśnie klip do własnego utworu pt. „Bez szans”.