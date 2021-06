Karol Kurzępa - reprezentant „Kuriera Lubelskiego” na EURO 2020. „Kibice dostaną mnóstwo materiałów”

Każdy, kto zaczyna pracę jako dziennikarz sportowy, marzy o tym, by móc uczestniczyć w takich wydarzeniach jak mistrzostwa Europy. To dla mnie ogromne wyróżnienie, ale i duża odpowiedzialność. Zawsze chcę wykonywać swoją pracę jak najlepiej i tworzyć treści atrakcyjne dla Czytelników. Teraz jednak będę miał zdecydowanie większą konkurencję niż zazwyczaj i muszę sprawnie odnaleźć się w międzynarodowym środowisku, a nie tylko lokalnym. Traktuję ten wyjazd jako wyzwanie i szansę przeżycia wspaniałej zawodowej przygody.

Pod względem zawodowym, tak. Podczas Euro 2012 byłem wysłannikiem redakcji gol24.pl na mecz Niemcy-Portugalia we Lwowie. Natomiast na mistrzostwa Europy we Francji pięć lat temu pojechałem z kolegami jako kibic i dopingowałem naszą reprezentację z trybun podczas czterech spotkań, w tym pamiętne starcia ze Szwajcarią i Portugalią, zakończone rzutami karnymi.

Te mistrzostwa są na wiele sposobów wyjątkowe. Z pewnością wciąż jest wiele znaków zapytania. Czy okoliczności utrudniają organizację wyjazdu i przygotowanie się do tak dużej imprezy?

Obecnie żyjemy w specyficznych czasach. Otrzymujemy doniesienia z różnych reprezentacji o zakażeniach koronawirusem wśród zawodników. Nie tylko sportowcy i sztaby szkoleniowe będą podczas turnieju regularnie badane. Mnie i innych przedstawicieli mediów również to czeka. I choć nie muszę przechodzić kwarantanny po przylocie, to Wielka Brytania wymaga ode mnie aktualnych wyników testu na COVID-19 co kilka dni. Muszę przestrzegać kilku zasad reżimu sanitarnego panującego w Anglii. Z pewnością będzie to trochę utrudniało skupienie się w stu procentach na turnieju, ale głęboko wierzę, że boiskowe emocje przesłonią całą resztę.

