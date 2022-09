Katarzyna Bujakiewicz dla Kuriera: w Lublinie jest nam po prostu dobrze, więcej nie potrzebuję!

Twoja droga do Lublina wyglądała podobnie, jak w przypadku Emilii Komarnickiej-Klynstry. W największym skrócie: przyjechałaś za mężem. W przypadku Emilii była to trudna decyzja, do której musiała dojrzeć, a jak to wyglądało u ciebie?

Mąż już wcześniej był związany zawodowo z Lublinem i przymiarki do przeprowadzki pojawiały się w naszych głowach co jakiś czas. Jestem typem nomada i szybka decyzja o przeprowadzce nie jest dla mnie żadnym problemem. Problemem okazała się jednak logistyka rodzinna, która spowalniała nasze „kroki” ku Lublinowi. Paradoksalnie przyśpieszył je lockdown. Okazało się, że Piotrek nie mógł wyjechać za granicę i postanowił zrobić obóz lekkoatletyczny właśnie w Lublinie. A ja z córką Olą przyjechałyśmy razem z nim. Spodobało nam się, uznałyśmy, że nie wracamy i tak już wszyscy zostaliśmy. Niedługo miną trzy lata, a my jesteśmy coraz bardziej zachwyceni Lublinem!

Lublin to…

Ktoś trafnie powiedział, że Lublin to „15-minutowe miasto” – wszędzie jest blisko. Ta kompaktowość miasta zachwyciła mnie szczególnie – wszystko jest w zasięgu ręki: piękne Stare Miasto, miejsca do spacerowania i parki. Ja mam przyrodę, kulturę i sztukę, mąż obiekty sportowe. Ale Lublin to też, a może przede wszystkim, przegenialni ludzie, którzy mają wschodni luz i są niebywale gościnni. Moi sąsiedzi dzielą się czym mogą, ostatnio przez płot dostałam pyszne pomidory (śmiech). Atmosfera miasta przypomina trochę Poznań z lat 90., coś co tam minęło bezpowrotnie…