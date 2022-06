Każdy pacjent jest dla nas najważniejszy. Rozmowa z Andrzejem Jaworskim, prezesem zarządu PZU Życie SA

Każdy zna PZU SA głównie z działalności ubezpieczeniowej. Ale spółka w swoim portfolio zajmuje się także naszym zdrowiem.

- To prawda. PZU Zdrowie jest jednym z największych ogólnopolskich operatorów medycznych. Nasza sieć medyczna liczy 130 placówek własnych, w tym pracownie diagnostyki obrazowej, oraz 2200 placówek partnerskich w 600 miastach w Polsce. Mamy własną infolinię medyczną, portal pacjenta mojePZU oraz Centrum Telemedyczne. Zapewniamy opiekę zdrowotną w formie ubezpieczeń i abonamentów dla firm oraz klientów indywidualnych. Centra medyczne PZU Zdrowie są dostępne także dla pacjentów nieposiadających pakietów. Nasza misja to bycie kompleksowym doradcą zdrowia, dla którego priorytetem jest Pacjent i jego doświadczenia. Swoją pracą zmieniamy podejście do zdrowia, stawiając na profilaktykę i edukację, poprawiając jakość życia naszych Pacjentów. Dostarczamy innowacyjne rozwiązania opieki medycznej, aby nasi Pacjenci dłużej mogli cieszyć się długim życiem w dobrym zdrowiu. Zapewniając najwyższe standardy diagnostyki oraz leczenia, działamy na rzecz polskiej medycyny i sektora publicznego.