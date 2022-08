Kibice Lublinianki piszą do prezydenta, Krzysztofa Żuka. Właściciele widzą nadzieję na uratowanie klubu

„Wierząc, że przemawiamy w imieniu wielu mieszkańców miasta oraz wszystkich sympatyków najstarszego klubu sportowego Lublina, zwracamy się do Pana Prezydenta o pomoc w uratowaniu Lublinianki” - piszą we stępie kibice ze Stowarzyszenia Sympatyków Lublinianki „Niezłomni”.

O fatalnej sytuacji finansowej zespołu z Wieniawy zrobiło się głośno pod koniec minionego sezonu, gdy trener Robert Chmura na łamach Kuriera Lubelskiego zdradził, że klub od kilku miesięcy nie płaci piłkarzom. Lublinianka wywalczyła wprawdzie awans do trzeciej ligi, ale w klubowej kasie dawno skończyły się pieniądze. Klub do takiej sytuacji doprowadził ówczesny prezes, Patryk Al-Swaiti, który szefował Lubliniance dokładnie przez rok.

„Lublinianka znalazła się nad krawędzią przepaści, co jest wynikiem nieudolnego i - co wielce prawdopodobne - nieuczciwego zarządzania przez poprzedniego prezesa. Istnienie ponad 100-letniego Klubu stoi pod ogromnym znakiem zapytania. Bez pomocy dogranie tej rundy w rozgrywkach III ligi będzie niemożliwe, a wycofanie z rozgrywek będzie równoznaczne z ogłoszeniem upadłości Klubu.” - piszą w liście do prezydenta kibice ze stowarzyszenia.