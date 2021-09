Kibice na meczu Polska - Izrael. Zobacz zdjęcia z Areny Lublin

NOWE Dziewczyna gwiazdy reprezentacji Anglii ofiarą hejtu. Śmierci życzyły jej nastolatki [ZDJĘCIA]

Gwiazdor Manchesteru City i reprezentacji Anglii Jack Grealish nie tylko dobrze gra w piłkę. Słynie również z popularności u płci przeciwnej, a plotkarskie media co i rusz łączą go z kolejną pięknością. Jedną z nich jest Sasha Attwood, którą piłkarz poznał gdy miał zaledwie 16 lat i ponoć w końcu oboje uznali, że chcą być kimś więcej, niż przyjaciółmi. Ile w tym prawdy? Okazuje się, że wątpliwości nie miały fanki Grealisha, które zasypały Sashę setkami nienawistnych wiadomości. Attwood przyznała na początku sierpnia, że podczas Euro 2020 dostawała ich nawet po 200 dziennie. A najbardziej szokujące nie były same życzenia śmierci, ale fakt, że dostawała je w większości od 13-14 letnich dziewczyn. "Social media są toksyczne. To naprawdę smutne, bo ludzie dorastają myśląc, że można wypisywać takie rzeczy" - przyznała.