Kibice Pszczółki Startu Lublin czekają na domową wygraną. W piątek mecz z Zastalem Zielona Góra

Pięć razy grali w tym sezonie lubelscy koszykarze we własnej hali i pięć razy przegrali. - Mam nadzieję, że kibice przyjdą na następny domowy mecz i będzie on już wygrany - mówił po ostatniej porażce w Lublinie ze Spójnią Stargard trener Tane Spasev.

Seria porażek wpłynęła na niską frekwencję, więc klub chcąc zachęcić fanów do przyjścia do hali Globus przywrócił bilety rodzinne. Dwoje dorosłych z dwójką dzieci obejrzą mecz za 60 zł. A przeciwnik atrakcyjny, ponieważ zielonogórzanie są wicemistrzem Polski i uczestnikiem ligi VTB.

Do meczu w Lublinie przystąpią po ciężkim, intensywnym spotkaniu we wtorek w Ostrowie Wielkopolski. Zastal przegrał ze Stalą 98:105. Była to piąta porażka drużyny prowadzonej przez Olivera Vidina w Energa Basket Lidze.

Najlepszym strzelcem Zastalu jest Dragan Apić ze średnią 15,9 pkt/mecz. Serb jest też najlepiej zbierającym zawodnikiem (średnia 7,9 zb/mecz). Z kolei Branden Frazier świetnie asystuje kolegom (średni 7,4), a Andrzej Mazurczak i Tony Meier trafiają za trzy punkty ze skutecznością powyżej 50-procent.