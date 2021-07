Kibice w Londynie świętowali awans reprezentacji Anglii do finału Euro 2020. Zobacz zdjęcia i wideo

Londyn i cała Anglia były przekonane, że w środowy wieczór "futbol powróci do domu". Fani reprezentacji nad Tamizą od rana odliczali minuty, które pozostały do rozpoczęcia drugiego półfinału trwających mistrzostw Europy na Wembley. W powietrzu odczuwalna była atmosfera ogromnej wiary w drużynę "Synów Albionu".

Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem było jasne, że Jordan Pickford zdobędzie po zakończeniu turnieju złote rękawice, nawet jeśli Anglicy nie awansują do finału. 27-latek jako jedyny z bramkarzy na trwających mistrzostwach zaliczy bowiem pięć czystych kont. W 30. minucie Pickford musiał jednak po raz pierwszy podczas Euro 2020 wyjąć piłkę z siatki, po tym jak z rzutu wolnego pięknym strzałem pokonał go Mikkel Damsgaard.

Wembley wstrzymało wówczas oddech, ale trwoga sympatyków "Trzech Lwów" nie trwała długo. Od czego jest bowiem najskuteczniejszy strzelec turnieju, czyli gol samobójczy. To właśnie za jego sprawą podopieczni Garetha Southagate'a doprowadzili do wyrównania. Po świetnym, otwierającym podaniu Harry'ego Kane'a i centrze Bukayo Saki, piłkę do własnej bramki skierował naciskany przez Raheema Sterlinga kapitan Duńczyków, Simon Kjaer. To był jedenasty "swojak" na Euro 2020.