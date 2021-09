Kibice żużla chcą większego porządku na trybunach stadionu. Nie wszyscy zajmują miejsca przypisane do biletu

Wejściówki na mecze żużlowców sprzedawane są poprzez serwis internetowy i przypisane są do konkretnego krzesełka na trybunach stadionu przy Al. Zygmuntowskich. Zainteresowanie meczami jest jednak tak duże, że na obiekcie trudno jest zapanować nad przemieszczaniem się fanów.

Duża część kibiców zajmuje dowolne miejsca na stadionie, na czym cierpią osoby, które chcą usiąść na miejscu przypisanym do ich biletu. „W ostatnią niedzielę dochodziło do wzajemnych awantur, wyzwisk, itp. w związku z tym iż bilety na mecze żużlowe są sprzedawane na konkretne miejsca. Część kibiców tego nie uznaje i wyznaje zasadę, kto pierwszy ten lepszy, czyli mamy zajmowanie miejsc na które dane osoby nie mają biletów co w sytuacji, że jest więcej kibiców na stadionie niż miejsc tworzy sytuacje konfliktowe” - napisał do nas jeden z kibiców.