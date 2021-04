Kichasz, masz katar lub kaszel? Powinien to zbadać alergolog. Poznaj najpopularniejszych specjalistów w Lublinie KS

Wiosna to okres uciążliwy dla wszystkich alergików. Dlaczego? W alergii dochodzi do nieprawidłowej, nadmiernej odpowiedzi naszego układu obronnego (immunologicznego) na różne obce substancje, zwane alergenami. Najczęstsze objawy to świąd, kichanie lub kaszel. W tym artykule poznasz najlepszych alergologów w Lublinie, którzy są najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie. Ranking powstał na podstawie opinii zamieszczonych przez użytkowników na portalu „Znany Lekarz". Do którego z nich warto się udać? Sprawdź przed wizytą. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.