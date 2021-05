Kiedyś to były imprezy! Zobacz jak bawiono się w puławskim klubie Cienista OPRAC.: AS

Kiedyś to były imprezy! W 2013 roku Klubu Cienista w Puławach, zdecydowanie cieszył się ogromną popularnością nie tylko pośród puławian, ale i całego woj. lubelskiego! Dobra muzyka, imprezowe nastroje, wyjątkowi ludzie to wszystko, zapewniało najlepsze imprezy do białego rana! Aktualnie, w dobie pandemii koronawirusa, zostaje nam jedynie powspominać te niesamowite czasy. Zobacz, jak dawniej mieszkańcy Puław bawili się w Klubie Cienista. Sprawdź czy uda Ci się rozpoznać siebie lub znajomych? Zobacz najlepsze ujęcia wykonane w 2013 roku. Aby zobaczyć zdjęcia, kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.