Kierowca autobusu miejskiego przytrzasnął w drzwiach osobę niepełnosprawną. ZTM przyjrzał się sprawie i nałoży karę na przewoźnika

– Nie opuścił podestu i przytrzasnął mnie w drzwiach. Po zwróceniu uwagi, aby patrzył w lusterka, ponownie, celowo usiłował zamknąć drzwi przytrzaskując mnie, kiedy byłem częściowo za pojazdem, a moje dziecko w autobusie. Już nawet nie wymagałem, żeby opuścił platformę do zjazdu wózków, ale to, co zrobił to było już dla mnie i mojego dziecka narażeniem na utratę zdrowia. Pierwszy raz jeszcze jakoś mógłbym sobie wytłumaczyć, ale po tym, kiedy krzyknąłem do niego żeby patrzył w lusterka, kierowca świadomie powtórzył manewr zamykania drzwi. Zrobił to celowo, nic nie zasłaniało mu widoczności zarówno wewnątrz pojazdu, jak i na zewnątrz – mówił nam pod koniec lipca nasz Czytelnik, pan Jacek, który złożył skargę na zachowanie kierowcy do Zarządu Transportu Miejskiego.