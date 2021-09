Kierowca nie zauważył prac porządkowych i wjechał w drogowców. Mamy wideo

- Chwila nieuwagi i omal nie doszło do tragedii. Mimo wyświetlanych znaków ostrzegawczych oraz informacji na tablicach zmiennej treści, kierowca ciężarówki nie zauważył prac porządkowych i wjechał w pojazd służby drogowej, w którym były dwie osoby - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Opublikowali szokujące nagranie.

- Dlatego apelujemy do kierowców o rozważną jazdę. Dostosuj prędkość do sytuacji na drodze, stosuj się do oznakowania i nie używaj telefonu komórkowego podczas jazdy! Pamiętaj, że bezpieczeństwo na drodze zależy przede wszystkim od nas samych! - dodają.