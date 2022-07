Klimat sprzyja współpracy. Skorzystają na tym studenci czterech lubelskich uczelni

– Niezwykle sprzyjający klimat jest ku temu, żeby zacieśniać współpracę między uczelniami publicznymi miasta. Wychodzimy z założenia, że zamiast konkurować, dużo prościej i dużo owocniej jest współpracować – twierdzi prof. Radosław Dobrowolski, rektor UMCS.

We współpracy pomogą praktyczne rozwiązania dla studentów, ale również pracowników czterech uczelni wchodzących w skład Związku Uczelni Lubelskich: poza UMCS-em są to Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy i Politechnika Lubelska. Dzięki Wirtualnej Karcie Bibliotecznej ZUL studenci i doktoranci będą mogli swobodnie i nieodpłatnie korzystać ze zbiorów bibliotecznych czterech uczelni, bez względu na to, na której z nich studiują.

Uczelnie stworzyły także Akademicki Budżet Partycypacyjny ZUL. W jego ramach zarówno wydziały i katedry, jak i pojedynczy studenci czy pracownicy będą mogli starać się o dofinansowanie swoich projektów. Na początek pula środków to 100 tys. zł, ale jeśli pomysł będzie się cieszył zainteresowaniem, w przyszłości pieniędzy może być więcej.