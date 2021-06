Klony, buki, lipy. Akcja sadzenia „1000 drzew” w Lublinie wchodzi do kolejnych dzielnic. Gdzie pojawią się rośliny?

Nasadzenia drzew zaplanowano w 25 dzielnicach Lublina. To realizacja projektu „Lublin przeciw zanieczyszczeniu powietrza - Drzewa dla każdej dzielnicy”. Trafi na ten cel ok. miliona złotych. Pieniądze pochodzą z budżetu obywatelskiego.

Posadzone będą klony, lipy i buki

Projekt „Lublin przeciw zanieczyszczeniu powietrza - Drzewa dla każdej dzielnicy” zakłada kupienie i posadzenie na terenie Lublina kilkuset drzew (autorzy projektu mówili o ok. tysiącu drzew). Miejsca wskazali mieszkańcy. Mieli na to czas do końca kwietnia. Łącznie zgłoszono 431 propozycji.

Najwięcej lokalizacji jest na Dziesiątej – 47. W innych dzielnicach liczby były następujące: Abramowice - 4, Bronowice - 13, Czechów Południowy - 5, Czechów Północny - 14, Czuby Południowe - 26, Czuby Północne - 23, Felin - 28, Głusk - 2, Hajdów-Zadębie - 1, Kalinowszczyzna - 14, Konstantynów - 17, Kośminek - 13, Ponikwoda - 9, Rury - 30, Sławin - 40, Sławinek - 11, Stare Miasto - 8, Szerokie - 8, Tatary - 16, Węglin Południowy - 44, Węglin Północny - 8, Wieniawa - 11, Wrotków - 25, Za Cukrownią - 14.