Kluczkowice. Biegły o byłym policjancie, który zabił nastolatka z Kazachstanu: To nie było polowanie, tylko czynności kłusownicze

Sprawa dotyczy wydarzeń z listopada ubiegłego roku. To wtedy Dariusz Ch., były policjant z Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim i myśliwy wybrał się ze swoim znajomym na polowanie. W sadzie niedaleko Zespołu Szkół Rolniczych w Kluczkowicach doszło do tragedii. Jak się okazało kula wystrzelona przez myśliwego trafiła 16-latka z Kazachstanu, który w Polsce przebywał w ramach wymiany międzynarodowej. Tamtego wieczora chłopiec wymknął się z internatu, ale kiedy zauważył myśliwych ukrył się w zagajniku. Mimo to dosięgła go kula. 16-latek w wyniku odniesionych obrażeń zmarł.

Dariusz Ch. nie przyznał się do winy. Mężczyzna, który po oddaniu feralnego strzału odjechał z miejsca zdarzenia. Podczas śledztwa twierdził, że był przekonany, że strzelał do dzika.

Jednak według biegłego Zdzisława Wosia takie tłumaczenia nie usprawiedliwiają oskarżonego. - Poszkodowany znajdował się w miejscu, w którym nie powinien być oddawany strzał – zeznał w sądzie Zdzisław Woś.