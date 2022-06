Kocia kawiarnia w Warszawie nie wpuszcza dzieci. Powodem jest złe zachowanie. A jak jest w lubelskim Mrau Cafe?

- Przychodzimy dzisiaj do Was z bardzo ważną wiadomością. Musieliśmy podjąć jedną z trudniejszych decyzji, z jaką zdarzyło nam się zmierzyć, jednak jak zawsze nasze serduszka kierowane były miłością do naszych kotów! - ta informacja pojawiła się niedawno na facebookowym fanpage’u popularnej warszawskiej kawiarni Miau Cafe.