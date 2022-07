Kocie anioły. Rozmowa o wolontariuszach, którzy niosą pomoc bezdomnym czworonogom

Jak zaczęła się wasza przygoda z prowadzeniem wolontariatu na rzecz bezdomnych kotów?

Wszystko zaczęło się tak naprawdę jakieś 3 lata temu, kiedy potrzebna była pomoc dla trzech bezdomnych kociaków. Od razu odpowiedziałam na to ogłoszenie i później wszystko potoczyło się już własnymi torami. Wcześniej każdy z nas pomagał kotom na własną rękę, później połączyliśmy siły i tak powstała nasza grupa. Na początku naszym zamiarem było wyłapywanie kotów na sterylizację i kastrację. Wszystko po to, by ograniczyć bezdomność dzikich kociaków. Z czasem nasze działania przekształciły się w oswajanie bezdomnych kotów, leczenie ich, czipowanie oraz szukanie im kochającego domu.

To bardzo piękna inicjatywa. Ile wolontariuszy działa obecnie w waszej grupie?

Na ten moment jest to ok. 8-10 osób, które stale angażują się w pomoc przy zwierzętach. Oczywiście są też osoby, które pomagają nam doraźnie, czyli służą podwózką, przywożą do nas karmę lub żwirek.