Kolejki NFZ do urologa w woj. lubelskim. Terminy aktualne na 30.05.2022

W jaki sposób sprawdzić, jak długie są kolejki NFZ do urologa w woj. lubelskim? Przedstawiamy zestawienie określonych miejsc, gdzie na 30.05.2022 przyjmują lekarze. Warto również zwracać uwagę na możliwość wizyty na NFZ w szpitalach i innych placówkach medycznych, gdzie czas oczekiwania może być krótszy. Kolejki NFZ w województwie lubelskim do urologa potrafią być jednak bardzo długie. Sprawdź, gdzie czas oczekiwania na wizytę do lekarza specjalisty na NFZ jest najkrótszy, aby długo nie czekać w kolejce.

Kolejki NFZ do urologa w województwie lubelskim mogą być znacznie dłuższe, niż nam się wydaje. Do którego urologa termin oczekiwania na wizytę na NFZ jest najkrótszy? Kiedy nie trzeba zwracać uwagi na długie terminy przyjęć i skorzystać z pomocy na NFZ bez kolejki? Gdzie znajdują się informacje na temat czasu oczekiwania na wizytę na NFZ do urologa w województwie lubelskim? W naszym artykule znajdziesz przydatne informacje, które dotyczą kolejek NFZ i terminów wizyt do urologa w województwie lubelskim. UWAGA! Informacje o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia oraz dotyczące danych statystycznych mogą być nieaktualne z powodu zawieszenia obowiązków sprawozdawczych w okresie zagrożenia epidemicznego i epidemii.* UROLOG w woj. lubelskim: kolejki NFZ i terminy leczenia Wygląda na to, że zgodnie z danymi z NFZ, specjaliści przyjmują od ręki.

Nzoz Normo-Med (Poradnia Urologiczna) Adres: Spokojna 17/4, Lublin

Najbliższy termin możliwej wizyty: 31.05.2022 (dane z dnia 26.05.2022)

(dane z dnia 26.05.2022) Liczba osób w kolejce: 0

Telefon: +48 666 140 522 6 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Poradnia Urologiczna) Adres: Szpitalna 2, Dęblin

Najbliższy termin możliwej wizyty: 1.06.2022 (dane z dnia 26.05.2022)

(dane z dnia 26.05.2022) Liczba osób w kolejce: 24

Telefon: +48 81 551 85 30 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Puławach (Poradnia Urologiczna Konsultacyjna W Tym Pracownia Urodynamiki) Adres: Bema 1, Puławy

Najbliższy termin możliwej wizyty: 1.06.2022 (dane z dnia 27.05.2022)

(dane z dnia 27.05.2022) Liczba osób w kolejce: 3

Telefon: +48 814 500 2501

"Centermed" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna) Adres: Weteranów 46, Lublin

Najbliższy termin możliwej wizyty: 2.06.2022 (dane z dnia 26.05.2022)

(dane z dnia 26.05.2022) Liczba osób w kolejce: 25

Telefon: +48 81 537 19 72 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej We Włodawie (Poradnia Urologiczna) Adres: Al. Józefa Piłsudskiego 66, Włodawa

Najbliższy termin możliwej wizyty: 3.06.2022 (dane z dnia 27.05.2022)

(dane z dnia 27.05.2022) Liczba osób w kolejce: 23

Telefon: +48 797 704 913

To może Cię zainteresować Kto w tobie mieszka? Jesteś siedliskiem życia bakterii!

"Lekarze Specjaliści" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna) Adres: Topolowa 7, Lublin

Najbliższy termin możliwej wizyty: 6.06.2022 (dane z dnia 26.05.2022)

(dane z dnia 26.05.2022) Liczba osób w kolejce: 1

Telefon: +48 81 744 44 41 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Lublinie (Poradnia Urologiczna) Adres: Spokojna 3, Lublin

Najbliższy termin możliwej wizyty: 10.06.2022 (dane z dnia 26.05.2022)

(dane z dnia 26.05.2022) Liczba osób w kolejce: 6

Telefon: +48 81 478 75 55

Zakład Opieki Zdrowotnej "Medical" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna) Adres: Tysiąclecia Państwa Polskiego 10, Puławy

Najbliższy termin możliwej wizyty: 14.06.2022 (dane z dnia 26.05.2022)

(dane z dnia 26.05.2022) Liczba osób w kolejce: 29

Telefon: +48 81 473 13 40 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Łęcznej (Poradnia Urologiczna) Adres: Krasnystawska 52, Łęczna

Najbliższy termin możliwej wizyty: 14.06.2022 (dane z dnia 25.05.2022)

(dane z dnia 25.05.2022) Liczba osób w kolejce: 14

Telefon: +48 81 752 62 00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 W Bełżycach (Poradnia Urologiczna) Adres: Bednarska 2, Bełżyce

Najbliższy termin możliwej wizyty: 14.06.2022 (dane z dnia 25.05.2022)

(dane z dnia 25.05.2022) Liczba osób w kolejce: 18

Telefon: +48 81 516 29 13

To może Cię zainteresować Tym zarazisz się w szpitalu. Strach się leczyć!

Scanmed Spółka Akcyjna (Poradnia Urologiczna) Adres: Onyksowa 10, Lublin

Najbliższy termin możliwej wizyty: 15.06.2022 (dane z dnia 27.05.2022)

(dane z dnia 27.05.2022) Liczba osób w kolejce: 29

Telefon: +48 81 534 70 90 Centrum Zdrowia I Urody - Ars Medica Tomasz Żądkowski (Poradnia Urologiczna Dla Dzieci) Adres: Spadek 41, Zamość

Najbliższy termin możliwej wizyty: 17.06.2022 (dane z dnia 27.05.2022)

(dane z dnia 27.05.2022) Liczba osób w kolejce: 138

Telefon: +48 84 538 94 01

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna "Medica" (Gabinet Urologiczny) Adres: Jutrzenki 4, Lublin

Najbliższy termin możliwej wizyty: 22.06.2022 (dane z dnia 26.05.2022)

(dane z dnia 26.05.2022) Liczba osób w kolejce: 11

Telefon: +48 81 526 84 41 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Przyjaźni (Poradnia Urologiczna) Adres: Przyjaźni 13, Lublin

Najbliższy termin możliwej wizyty: 24.06.2022 (dane z dnia 27.05.2022)

(dane z dnia 27.05.2022) Liczba osób w kolejce: 15

Telefon: +48 81 441 35 65 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Dęblinie (Spzoz Poradnia Urologiczna) Adres: Rynek 14, Dęblin

Najbliższy termin możliwej wizyty: 28.06.2022 (dane z dnia 26.05.2022)

(dane z dnia 26.05.2022) Liczba osób w kolejce: 17

Telefon: +48 81 883 06 08

To może Cię zainteresować Jeździsz komunikacją miejską? Oto czym możesz się zarazić

Centrum Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej Nzoz Marmed M. Wiadrowski (Poradnia Urologiczna Świdnik) Adres: Jarzębinowa 4, Świdnik

Najbliższy termin możliwej wizyty: 29.06.2022 (dane z dnia 26.05.2022)

(dane z dnia 26.05.2022) Liczba osób w kolejce: 16

Telefon: +48 81 468 92 51 Luxmed-Uzdrowisko Nałęczów Sp. Z O.O. (Poradnia Urologiczna) Adres: Kasztanowa 6, Nałęczów

Najbliższy termin możliwej wizyty: 29.06.2022 (dane z dnia 27.05.2022)

(dane z dnia 27.05.2022) Liczba osób w kolejce: 22

Telefon: +48 81 501 60 12

Specjalistyczne Centrum Medyczne Sanmed (Poradnia Urologiczna) Adres: Żytnia 16, Ryki

Najbliższy termin możliwej wizyty: 29.06.2022 (dane z dnia 26.05.2022)

(dane z dnia 26.05.2022) Liczba osób w kolejce: 33

Telefon: +48 81 865 12 27 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Vivamed" Lek. Med. Robert Plechawski (Poradnia Urologiczna) Adres: Partyzancka 17A, Opole lubelskie

Najbliższy termin możliwej wizyty: 30.06.2022 (dane z dnia 28.05.2022)

(dane z dnia 28.05.2022) Liczba osób w kolejce: 14

Telefon: +48 81 827 55 77 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Parczewie (Poradnia Urologiczna) Adres: Kościelna 136, Parczew

Najbliższy termin możliwej wizyty: 13.07.2022 (dane z dnia 26.05.2022)

(dane z dnia 26.05.2022) Liczba osób w kolejce: 32

Telefon: +48 83 355 21 73

To może Cię zainteresować Paradoks otyłości. Obalamy mity na temat nadwagi i zdrowia

Jak wygląda badanie urologiczne? Urolog zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób i schorzeń układu moczowego u kobiet oraz mężczyzn. Bez względu na to z jakimi objawami wybieramy się do urologa warto zabrać ze sobą aktualne badania krwi, moczu i USG. Dla urologa ważna będzie również informacja o tym, jakie leki pacjent zażywał w ostatnim czasie, a nawet lista preparatów ziołowych. Zwykle lekarz zaczyna od przeprowadzania wywiadu z pacjentem. Wizyta może się na tym wywiadzie skończyć, jeśli problem pacjenta polega na problemie z oddawaniem moczu, może dostać on specjalną ankietę, którą będzie musiał w ciągu dnia wypełniać.

Jednak najczęściej wymagane jest badanie urologiczne, które może być trudne i krępujące dla pacjenta. Warto pamiętać o tym, by zadbać o odpowiednia higienę intymną, by badanie mogło być dla pacjenta choć odrobinę bardziej komfortowe. Podstawowe badanie, czyli badanie palpacyjne polega na wykrywaniu zmian w narządach za pomocą dotyku. Najbardziej problematyczne dla pacjenta może być badanie prostaty, ponieważ wykonuje się je per rectum, czyli przez odbyt. Mimo skrępowania i wstydu, nie warto zwlekać z pójściem do urologa, jeśli zauważymy jakiekolwiek niepokojące objawy, które wskazują na choroby układu moczowego. Wczesna diagnoza i rozpoczęcie leczenia mogą być kluczowe w przypadku wielu chorób.

* Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 567), art.15 pkt. 4 dot. art.7 b pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Toksyczne warzywa, gdzie jest ich najwięcej?