Kolejki NFZ w woj. lubelskim do ortopedy Dziecięcego - 28.08.2021

"Trzęsłam się przed nim" - Georgina Rodriguez o pierwszym spotkaniu z Cristiano Ronaldo

- To, co przykuło moją uwagę, to jego wzrost, ciało i uroda. Trzęsłam się przed nim, ale zapaliła się iskra - wspominała niedawno swoje pierwsze spotkanie z Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez. Argentyńska piękność pracowała w salonie Gucci, do którego na zakupy wybrał się gwiazdor Manchesteru United (wówczas jeszcze Realu Madryt, do niedawna Juventusu). - Jestem bardzo nieśmiała i być może to mnie zdenerwowało. Szczególnie w przypadku osoby, która jednym spojrzeniem mnie oczarowała. Później doszedł do tego sposób, w jaki mnie traktuje, jak o mnie dba i kocha - zacytował Rodriguez brytyjski "Daily Star". W tym roku mijają trzy lata odkąd Georgina i Cristiano są parą...