Kolejna inwestycja drogowa w ścisłym centrum Lublina. Tym razem chodzi o Krakowskie Przedmieście. Co obejmie remont?

Bezpieczniej dla pieszych na Osmolickiej. Wzdłuż części drogi powstanie chodnik. Kiedy będzie można niego skorzystać?

Chodnik dla pieszych pojawi się przy ponad 400 metrowym fragmencie ul. Osmolickiej. Chodzi o odcinek od przystanku autobusowego do drogi prowadzącej do Mętowa. Na budowę miasto wyda ok. 200 tys. zł.