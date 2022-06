Kolejne osłabienie Motoru. Odchodzi środkowy obrońca, Wojciech Błyszko

– Dziękuje wszystkim związanym z Motorem za miniony rok. Żałuje, że nie udało nam się wspólnie wywalczyć awansu, choć byliśmy tego bardzo blisko. Na pewno będę bardzo dobrze wspominał zarówno miasto Lublin, jak i klub Motor, bo przeżyłem tutaj mnóstwo świetnych chwil. Trzymam kciuki za udany następny sezon – mówi cytowany przez oficjalną stronę internetową Motoru Lublin, Wojciech Błyszko.

Mierzący 197 centymetrów wzrostu środkowy obrońca do drużyny trenera Marka Saganowskiego trafił latem ubiegłego roku. Jego poprzednim klubem była Stal Mielec, do której był wypożyczony z Jagielloni Białystok. Defensor podpisał z Motorem roczny kontrakt z opcją przedłużenia go o kolejne dwanaście miesięcy.

W ciągu sezonu spędzonego w ekipie z „Koziego Grodu” wystąpił w 25 meczach, notując trzy gole. Można powiedzieć, że w hierarchii trenera Saganowskiego był na samym przodzie, bo na wszystkie 25 spotkań wychodził jako zawodnik podstawowego składu.