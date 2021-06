Kolejne ruchy kadrowe w zespole LUK Politechniki Lublin

– Cele, jakie zostały przedstawione zespołowi przed zakończonymi już rozgrywkami oraz wizja Zarządu Klubu sprawiły, że zdecydowałem się podjąć tego wyzwania. Postawiono przed nami jasne zadanie oraz obdarzono nas pełnym zaufaniem, dzięki czemu spokojnie mogliśmy się skupić na jego realizacji. Droga po awans do PlusLigi nie była łatwa, ale dzięki temu końcowy sukces smakował wyjątkowo. Od początku dało się zauważyć, że Lublin stawia na sport, a klub LUK Politechnika jest budowany na mocnych fundamentach. Dodając do tego to, że wspólnie z rodziną, w Lublinie czujemy się znakomicie, z radością podjąłem decyzję o pozostaniu tutaj na kolejny sezon. Jest to miejsce, które ma potencjał, aby namieszać na siatkarskiej mapie Polski – komentuje w klubowych mediach Szymon Romać.