Kolejne zgłoszenie od zatroskanego rodzica. Posiłki w przedszkolach też do poprawki?

Jak w szkołach podstawowych sprzeciw rodziców rodzi czas trwania posiłku (w praktyce sprowadzający się do kilku minut), tak w przedszkolach sprawa rozbija się o porę serwowania obiadu.

- Przyprowadzam dziecko do przedszkola przed godz. 8. Śniadanie podawane jest o 8:30, a potem, o godz. 12, jest obiad – zupa i od razu drugie danie. O godz. 14 jest podwieczorek – czasem pożywny, bo są np. racuchy, czy kasza manna, ale zazwyczaj jest to jakiś owoc, który głodu nie zaspokaja. W efekcie mój syn którego zabieram z przedszkola około 16 jest potwornie głodny i bardzo rozzłoszczony – zgłosiła się do nas z problemem mama 5-letniego Przemka, który uczęszcza do przedszkola nr 37 przy ul. Zakopiańskiej w Lublinie.