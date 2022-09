Kolejni żołnierze w szeregach 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zobacz zdjęcia

W sobotę (3 września) w Lublinie kolejni żołnierze złożyli przysięgę wojskową.

- Z satysfakcją i dumą słowa roty przysięgi „Ja żołnierz Wojska Polskiego, Przysięgam !!!” wypowiedziało dwudziestu siedmiu ochotników, którzy ukończyli szkolenie podstawowe. Większość ochotników to uczniowie i tegoroczni absolwenci szkół średnich. Swój wolny czas postanowili wykorzystać na szkolenie w ramach projektu „Wakacje z WOT” by zostać żołnierzami. To już piąta w tym roku przysięga Lubelskich Terytorialsów - podkreśla Marta Gaborek, rzecznik prasowy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.