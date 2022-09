Kolejny Da Vinci w Lublinie. Nie chodzi o obraz, ale o robota, który trafi do Szpitala Wojskowego

Przetarg wygrała firma Synektik (wcześniej dostarczyła robota do szpitala przy ul. Kraśnickiej). Umowa obejmuje zakup systemu da Vinci, dostawę, montaż i uruchomienie, a także przeszkolenie personelu oraz opiekę serwisową.

Koszt robota opiewa na kwotę 14,5 mln zł. Zakup zostanie sfinansowany z budżetu państwa w ramach dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Obrony Narodowej, z kolei wkład własny Szpitala wynosi 300 tys. zł.

Da Vinci pojawi się w Szpitalu Wojskowym niedługo, bo w ciągu 30 dni. Ale robot był już tam wcześniej – w grudniu 2021 r. pojawił się na „występach gościnnych” – Zespół pod kierownictwem dr. Remigiusza Żebrowskiego z oddziału chirurgii onkologicznej usunął guza jelita grubego. Była to wówczas pierwsza w naszym województwie operacja z użyciem tej supernowoczesnej maszyny.

Chociaż robot pojawi się w szpitalu przy Al. Racławickich najpewniej pod koniec października, to już od dawna trwa szkolenie lekarzy w zakresie jego obsługi. - Wstępne szkolenie lekarzy i zespołów oraz zapoznanie się z systemami chirurgii robotycznej różnych dostawców trwa już od wiosny 2021 – mówi Bogusław Piątek, rzecznik szpitala wojskowego. Piątek zaznacza też, że niezwłocznie po podpisaniu umowy kontynuowane będzie szkolenie lekarzy „szybką ścieżką” w pełnym wymiarze w ośrodkach referencyjnych wskazanych przez dostawcę systemu.

Kiedy pierwsza operacja nowym robotem? - Kierownictwo Szpitala dąży do przeprowadzenia pierwszej operacji z wykorzystaniem własnego robota już w październiku tego roku – mówi nam Piątek. Da Vinci będzie wykonywał zabiegi zgodnie ze swoim przeznaczeniem, będą to zatem zabiegi urologiczne oraz chirurgiczne w tym chirurgii onkologicznej. Choć perspektywa jest szersza, bo lekarze innych specjalności również przygotowują się do wykonywania zabiegów operacyjnych z wykorzystaniem robota.

Wcześniej, w kwietniu br., robot Da Vinci wszedł w posiadanie szpitala przy ul. Kraśnickiej. Od tamtej pory za jego pomocą wykonano 39 zabiegów chirurgicznych, urologicznych i ginekologicznych, a kolejny planowany jest przyszły tydzień (zabieg urologiczny). Każdy taki zabieg trwa średnio od 2 do 5 godzin - Zakres zabiegów chirurgicznych ma zostać wkrótce rozszerzony i Da Vinci będzie przeprowadzał zabiegi z dziedziny torakochirurgii i laryngologii – mówi „Kurierowi” Piotr Matej, dyrektor szpitala przy ul. Kraśnickiej.