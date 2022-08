Kolejny dzień Lubelskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Pani Dorota i pan Mariusz odnowili przyrzeczenia małżeńskie [ZDJĘCIA] Ismena Cieśla

Piątkowa wędrówka pątników należała do stosunkowo krótkich, ponieważ uczestnicy lubelskiej pielgrzymki na Jasną Górę mieli do przejścia „tylko” 16,5 kilometra. Na tym etapie wędrówki, jak co roku, wzięli udział we mszy świętej odprawianej w Sanktuarium u Świętej Otylii w Urzędowie. W trakcie Eucharystii miało miejsce symboliczne wydarzenie.