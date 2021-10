„Kolejny etap integracji środowisk akademickich Lublina”. Pięć uczelni utworzyło Lubelską Unię Cyfrową

– To jest kolejny etap integracji środowisk akademickich Lublina – twierdzi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. – Lubelska Unia Cyfrowa ma za zadanie usprawnić dydaktykę, naukę i obsługę administracyjną. Marzy mi się, żeby doprowadziła do stworzenia z Lublina co najmniej jednego z kilku, jeśli nie najważniejszego, centrum sztucznej inteligencji – dodaje.