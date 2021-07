Kolejny etap rajdu wołyńskiego. W sobotę motocykliści dotarli do Huty Stępińskiej. Zobacz Marta Grabiec

Lubelscy motocykliści w piątek ruszyli w trasę do Wołynia. Celem wydarzenia jest upamiętnienie poległych oraz miejsc, w których kiedyś mieszkali Polacy, a także przeprowadzenie prac porządkowych na kilku cmentarzach. Rajd przebiega bezproblemowo. Motocykliści w sobotę dotarli do Huty Stepańskiej, gdzie odbyła się msza. Całość odbywa się pod tytułem „Pamięć to tożsamość”.