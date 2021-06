Kolejny kontrakt w Pszczółce Starcie Lublin. Do Lublina wraca Amerykanin Tweety Carter

Start podpisał z Carterem roczną umowę. Dla 35-letniego rozgrywającego będzie to powrót do Lublina. Przed rokiem Amerykanin poprowadził zespół do największego sukcesu w historii, wicemistrzostwa Polski. Wówczas rozgrywki Energa Basket Ligi zakończyły się przedwcześnie z powodu pandemii koronawirusa.

Klub był wówczas zainteresowany przedłużeniem umowy i obie strony podjęły negocjacje. Ostatecznie jednak Tweety Carter wybrał Portugalię i w minionym sezonie grał w drużynie Sport Lisboa Benfica, która w krajowych rozgrywkach dotarła do półfinału fazy play-off.

Carter w sezonie 2019/2020 w barwach Startu zagrał w 21 meczach. Był drugim strzelcem zespołu ze średnią 14,8 pkt/mecz oraz najlepiej podającym ze średnią 6,2 asyst.

Wcześniej nowe umowy ze Startem podpisali Thomas Davis, Mateusz Dziemba, Roman Szymański, Damian Jeszke, Bartłomiej Pelczar i Sebastian Walda. Drużynę nadal będzie prowadził David Dedek.