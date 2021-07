Kolejny krok do budowy spalarni w Zamościu. Zamojski magistrat właśnie wydał decyzję środowiskową dla tej inwestycji

- Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tą sytuacją – mówił w czwartek po godz. 15. Rafał Farion, przewodniczący Komitetu Społecznego „Nie dla spalarni śmieci w Zamościu”. - Będziemy działać. Dzisiaj wieczorem zbierzemy się, wspólnie zastanowimy, a jutro wydamy specjalne oświadczenie. Otrzyma je także wasza redakcja. Co dalej? Mamy jeszcze różne możliwości odwoławcze, ale jeszcze musimy to wszystko dokładnie przedyskutować. Na pewno się nie poddamy.

Okoliczni mieszkańcy bardzo boją się tej inwestycji. Martwią się, że spalarnia zatruje im powietrze (wyliczają możliwe choroby z tym związane), a działki, na których mieszkają stracą na wartości. Mówili o tym na kilku zebraniach oraz m.in. podczas protestu, który został zorganizowany w sąsiedztwie ciepłowni. Uczestniczyło w nim ponad 200 osób. Procedura jednak ruszyła. W zamojskim Urzędzie Miasta wszczęto postępowanie dotyczące ewentualnego wydania decyzji środowiskowej dla tej inwestycji. Wcześniej potrzebne były jednak opinie RDOŚ, PGW Wody Polskie oraz sanepidu. To wszystko się przedłużało. Opinie zostały jednak przygotowane, dlatego UM mógł wydać decyzję środowiskową. I tak się stało. Co to oznacza? Jest to kolejny krok poprzedzający realizację inwestycji.