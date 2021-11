Kolejny sukces Bartosza Kitlińskiego. Tym razem w biegach przełajowych

17-letni Bartosz Kitliński to nadzieja lubelskich biegów średniodystansowych. W miniony weekend udowodnił, że problemu nie stanowią dla niego także dystanse dłuższe, a na dodatek wyboiste, bo taka była trasa 93. PZLA Mistrzostw Polski w Biegach Przełajowych. Te w miniony weekend rozegrano w Tomaszowie Lubelskim.

Zawodnicy mieli do pokonania trasę liczącą 3 kilometry. Reprezentant AZS UMCS Lublin przekroczył linię mety z czasem 10 minut i 26 sekund. W walce o podium zawodów Bartosz Kitliński o zaledwie 4 sekundy pokonał zawodnika z Ostrołęki – Dominika Kowalczyka (10:30).

Mistrzem Polski do lat 18 został Kamil Cherzyk (SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała), któremu do złamania bariery 10 minut zabrakło tylko trzech sekund (10:03). Srebrny medal powędrował do reprezentant Energetyka Poznań – Szymona Twardonia (10:10).

Dla Bartosza Kitlińskiego, który specjalizuje się w dystansach średnich, nie był to pierwszy sukces ogólnopolski w ostatnim czasie. Na początku 2021 roku sięgnął po tytuł halowego mistrza Polski na dystansie 600 metrów, z kolei kilka miesięcy później został wicemistrzem kraju na stadionie otwartym (800 metrów).