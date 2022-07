Kolejny transfer działaczy Wisły Puławy. Do drugoligowca z regionu dołączył Chorwat Bojan Gvozdenović Marcin Puka

Kolejny transfer działaczy Wisły Puławy. Do drugoligowca dołączył Chorwat Bojan Gvozdenović dołącza do naszego klubu. 23-latek gra na pozycji środkowego obrońcy. Może także występować na boku linii defensywnej. Wszystko wskazuje na to, że to nie koniec wzmocnień ekipy biało-niebieskich