Kolejowa rewolucja omija Białą Podlaską. „Obawiam się referendum dotyczącego wyłączenia tego miasta z województwa lubelskiego”

Kolej Plus to jeden ze sztandarowych rządowych programów, w ramach którego w województwie lubelskim ma powstać pięć inwestycji kolejowych za 3,5 mld zł. Będą to zarówno nowe połączenia jak i modernizacja już istniejących tras o łącznej długość ok. 320 km. Budowane będzie połączenie Kraśnik-Janów Lubelski i zaprojektowana zostanie trasa do Biłgoraja, która docelowo połączy to miasto koleją z Janowem Lubelskim. Nowością ma być też linia kolejowa łącząca Lublin z Łęczną i kopalnią w Bogdance. W planach jest także zelektryfikowanie linii kolejowej z Łukowa do Lublina oraz modernizacja linii Rejowiec-Zawada-Zamość Szopinek oraz odcinka Chełm-Włodawa.