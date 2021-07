Komendant „Harry” – z Przebraża do Lublin

Henryk Cybulski urodził się w 1910 r. w kolonii Dermanka na Wołyniu, w dużej rodzinie chłopskiej (miał dziewięcioro rodzeństwa). W młodym wieku, m.in. dzięki sukcesom sportowym (strzelectwo, biegi przełajowe i długodystansowe) objął posadę leśniczego w nadleśnictwie w Kiwercach. Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu tych terenów przez Sowietów Cybulski został wywieziony na Syberię, wraz z dziesiątkami tysięcy rodaków. Z miejsca zesłania zbiegł po kilku miesiącach, pokonując pieszo ok. 3 tys. km. Po powrocie w rodzinne strony wstąpił do AK, przyjmując pseudonim „Harry”. Po zajęciu Wołynia przez Niemców powrócił do pracy w leśnictwie. W tym czasie ukrywał Żydówkę, uciekinierkę z getta w Łucku.

Od maja 1943 r. do początków 1944 r. pełnił funkcję dowódcy wojskowego Przebraża, jednego z nielicznych polskich ośrodków, który oparł się zalewowi sił UPA i mas siekierników. Dzięki właściwej ocenie sytuacji, determinacji i umiejętności współpracy udało się przemienić tą wieś w małą twierdzę. Dała ona schronienie według różnych szacunków od 10 do 20 tys. osób. Dowództwo samoobrony starało się zapewnić rodzinom uciekającym przed pogromami do Przebraża eskortę w drodze, a na miejscu wyżywienie, dach nad głową, pomoc medyczną. Wszystko to, mimo wielkiej ofiarności mieszkańców, było bardzo trudno zorganizować. Kierowana przez Cybulskiego baza przetrwała trzy duże szturmy UPA (oraz wiele drobniejszych ataków), w największym odparto siły 12 tysięcy napastników. „Harry” sprawnie współdziałał z równie aktywnym komendantem cywilnym Ludwikiem Malinowskim „Lwem” i całą grupą oddanych sprawie współpracowników. Ogromnym problemem było pozyskanie broni i amunicji, jednak dzięki powszechnemu zaangażowaniu lokalnych wspólnot w szczytowym okresie linia umocnień liczyła ok. 20 km długości, a siły obrońców ok. tysiąca uzbrojonych ludzi.