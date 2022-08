Komentarze trenerów po meczu Górnika Łęczna z Arką Gdynia (+FOTO)

Górnik dobrze rozpoczął spotkanie, stwarzał sobie sytuacje i w 16. minucie Marcin Biernat dał gospodarzom prowadzenie. - Nie wiem, co mam powiedzieć po tym meczu – przyznał szczerze trener, Marcin Prasoł. - Powinniśmy go zamknąć w pierwszej połowie, bo gra była dobra i mieliśmy sytuacje. Ale to przeciwnik nagle wyrównał – dodaje szkoleniowiec zielono-czarnych.

Łęcznianie po raz pierwszy w tym sezonie bronili prowadzenia. Udawało im się to przez 21 minut, ale w 37. minucie wyrównał Omran Haydary. - Trzeba powiedzieć, że dopiero po 25 minutach wynurzyliśmy głowę z wody i później wyglądało to dużo lepiej – twierdzi opiekun gdynian, Ryszard Tarasiewicz.

W drugiej połowie Górnik miał okazję do strzelenia drugiego gola, ale to goście okazali się skuteczniejsi i w 77. minucie zdobyli zwycięską bramkę. - Zabrakło nam dogrania i skuteczności. A za chwilę, to przeciwnik strzelił na 2:1 – mówi Prasoł. - Musimy skupić się na czymś innym, niż tylko na naszej grze. Musimy zdać sobie sprawę, że w grze ma być więcej odpowiedzialności i determinacji, bo sytuacje, które mamy same na gola się nie przekują. A potem to przeciwnik się cieszy – podkreśla trener piłkarzy Górnika.